Разговор с инспектором ДПС нужно начинать правильно, тогда и отношение к водителю будет более спокойным и непредвзятым.

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Инспекторы ГИБДД нередко ищут слабину у водителей, преследуя те или иные цели, но стоит сказать одну из «волшебных» фраз, показав настрой в самом начале разговора, и инспектор начинает вести себя как того требует устав, не придираясь и не выдумывая нарушений.

Из-за того что инспекторам приходится работать по так называемой палочной системе, отчитываясь о количестве пойманных нарушителей разного типа перед начальством, они порой идут на хитрости, чтобы выполнить план. Кстати, вы замечали, что нарядов ДПС становится гораздо больше на дорогах в конце каждого квартала? И чем меньше автомобилей на участке инспектора, тем больше он вынужден придираться к водителям. Если, например, в столице работники ГИБДД не обращают внимание на некоторые вещи, то в других регионах могут придраться даже к слегка потертому номерному знаку.

Чтобы избежать придирок и, тем более, развода с обвинением в несуществующих нарушениях или не совершенных вами нарушениях, необходимо знать шесть простых фраз, которые напомнят работнику ДПС, что действовать нужно строго в рамках закона.

Сами фразы и объяснения их незатейливого смысла вы найдете здесь.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС