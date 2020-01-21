Пьяных нарушителей будут лечить от алкоголизма принудительно

Минюст совместно с МВД разработают законопроект, согласно которому людей можно будет направлять на принудительное лечение.

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Принудительное лечение от алкоголизма в скором времени станет одной из мер наказания за совершенные правонарушения, среди которых не только управление автомобилем в нетрезвом виде, но и распитие алкоголя в неположенных местах, драки, ругань и так далее. Направлять на принудительное лечение людей будет суд. При этом обязательным станет не только лечение, но и диагностика, а также психологическая помощь.

Соответствующие поправки в законы, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях, будут разработаны Минюстом и МВД РФ до 1 марта 2020 года.

Предполагается, что направляться судом на принудительное лечение будут только те граждане, которые совершали нарушения в состоянии опьянения более одного раза. Также суд может заставить нарушителя пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию.

Следует отметить, что возможность принудительного лечения не нарушает прав граждан, так как, согласно Конституции, права и свободы людей, если это требуется для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, могут ограничиваться.

При повторном задержании водителей в нетрезвом виде ГИБДД будет изымать автомобили.

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