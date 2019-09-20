Покупатель выстрелил в продавца из арбалета и угнал его автомобиль

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Материалы по теме В Ливии дорогие автомобили угоняют вместе с их владельцами

Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser Cygnus (автомобиль для внутреннего рынка Японии, улучшенная модификация Land Cruiser 100) поехал на встречу с продавцом. Встретились они во Владивостоке, в районе улицы Русской, и во время обсуждения деталей сделки покупатель неожиданно достал арбалет и выстрелил в продавца. Потом сел в автомобиль и уехал.С проникающим ранением грудной клетки 37-летний пострадавший был доставлен в больницу, а полиция начала розыск преступника. Подозреваемого обнаружили довольно быстро, ему даже не удалось покинуть район. Злоумышленником оказался 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре, вскоре после задержания он признался в содеянном и находится под арестом.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в крупном размере», и грозит ему до 12 лет лишения свободы. Машину стоимостью 1,3 миллиона рублей вернули законному владельцу. Полиции предстоит разобраться, откуда у бандита взялось боевое спортивное оружие со стрелами.

Совсем недавно мы публиковали исследование на тему, не боятся ли люди за свою жизнь, когда продают автомобиль, ведь всегда есть шанс остаться без него и без денег. Оказалось, что 42% автомобилистов даже не задумываются об этом.



Фото: depositphotos.com