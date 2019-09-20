Покупатель выстрелил в продавца из арбалета и угнал его автомобиль — журнал За рулем

Покупатель выстрелил в продавца из арбалета и угнал его автомобиль

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

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Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser Cygnus (автомобиль для внутреннего рынка Японии, улучшенная модификация Land Cruiser 100) поехал на встречу с продавцом. Встретились они во Владивостоке, в районе улицы Русской, и во время обсуждения деталей сделки покупатель неожиданно достал арбалет и выстрелил в продавца. Потом сел в автомобиль и уехал.С проникающим ранением грудной клетки 37-летний пострадавший был доставлен в больницу, а полиция начала розыск преступника. Подозреваемого обнаружили довольно быстро, ему даже не удалось покинуть район. Злоумышленником оказался 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре, вскоре после задержания он признался в содеянном и находится под арестом.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в крупном размере», и грозит ему до 12 лет лишения свободы. Машину стоимостью 1,3 миллиона рублей вернули законному владельцу. Полиции предстоит разобраться, откуда у бандита взялось боевое спортивное оружие со стрелами.

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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