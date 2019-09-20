Сегодня, в 16:50 Покупатель выстрелил в продавца из арбалета и угнал его автомобиль Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки.
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Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser Cygnus (автомобиль для внутреннего рынка Японии, улучшенная модификация Land Cruiser 100) поехал на встречу с продавцом. Встретились они во Владивостоке, в районе улицы Русской, и во время обсуждения деталей сделки покупатель неожиданно достал арбалет и выстрелил в продавца. Потом сел в автомобиль и уехал.С проникающим ранением грудной клетки 37-летний пострадавший был доставлен в больницу, а полиция начала розыск преступника. Подозреваемого обнаружили довольно быстро, ему даже не удалось покинуть район. Злоумышленником оказался 44-летний житель Комсомольска-на-Амуре, вскоре после задержания он признался в содеянном и находится под арестом.
Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в крупном размере», и грозит ему до 12 лет лишения свободы. Машину стоимостью 1,3 миллиона рублей вернули законному владельцу. Полиции предстоит разобраться, откуда у бандита взялось боевое спортивное оружие со стрелами.
Фото: depositphotos.com
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