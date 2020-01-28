Машину выставили на продажу на сайте автомобильных объявлений.

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Этот броневик — настоящая «кинозвезда». Он был задействован в съемках популярного телесериала «Полицейский с Рублевки»; его использовали в качестве «тренажера», который должны были сдвинуть с места герои шоу-программы «Взвешенные люди», а также снимали в российском телесериале фэнтези о роботах-андроидах «Лучше, чем люди». А теперь выставили на продажу на сайте Авито и просят немало — 5 549 000 рублей. Владелец объясняет, почему столько — это нacтoящий aмepикaнcкий броневик для пeрeвозки oсoбенныx гpузoв International Navistar, он в хорошeм сoстoянии, утверждается, что и пробег не скрученный — всего 15 000 км, автомобиль никoгдa не pабoтaл в банке, а всю дорогу снималcя в кинo. Кстати, один съемочный день хозяин машины оценивает в 100 тыс. рублей и заманивает обещанием, что, приобретая его машину, покупатель бонусом получает готовый бизнес.

Грузоподъемность броневика составляет 600 кг, что же касается цены, то торг уместен, возможен и обмен, например на недвижимость, швейцарские дорогие часы, строительную технику. Готов хозяин к обмену на дорогой авто любого класса, можно несколько, с доплатой в обе стороны — приветствуется всё.

Одно странно — если вещь такая хорошая, да и подзаработать на броневичке можно, зачем, спрашивается, владелец от него избавляется?

За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей Машину выставили на продажу на сайте автомобильных объявлений. За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей

В продаже в Сети есть BMW «того самого Штирлица», просят за него тоже 5,5 миллионов рублей.

Фото: Авито.Авто