Продается BMW того самого Штирлица: 5,5 миллионов

Впрочем, у экспертов есть вопросы по автомобилю.

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На продажу в С.-Петербурге выставлен BMW 1937 года. Сейчас этот знаменитый участник киносъемок коротает век в старом гараже на городской окраине. Нынешний его хозяин утверждает, что среди бывших владельцев раритета был даже высокопоставленный эсэсовец. В Советском Союзе эта машина якобы оказалась как военный трофей. Где только она ни ездила — «служила» в разных войсках и даже числилась в такси. А однажды оказалась в легендарной киноленте 1973 года с Вячеславом Тихоновым в главной роли.

С такой богатой биографией этот автомобиль должен был бы стать музейным экспонатом, однако его карьера в кино никак не заканчивалась. Жизнь немецкому автомобилю продлевали изо всех сил. Со временем оригинальные детали заменялись на другие, на первый взгляд совершенно неподходящие. Так под капотом BMW появился двигатель от Волги.

Трофейный автомобиль снимался вплоть до недавнего времени. К примеру, играл в сериале «Пепел», хотя «старушке» уже за 80. Эксперты в области автомобильной старины сомневаются, что это именно та машина, которая снималась в «17 мгновениях». Сериал изучили по кадрам и заметили много нестыковок. Но у продавца есть объяснение: он говорит, что после премьеры машину отправили на глубокий тюнинг, вот она и изменилась.

Любопытный факт

Юлиан Семёнов написал роман «17 мгновений весны» в 1969 году. В романе Штирлиц перемещается на шикарном Хорьхе. Если перечитаете весь роман — не найдете упоминания о том, на какой конкретно модели Хорьха ездил Штирлиц. Для штандартенфюрера этот автомобиль явно не по чину. Horch — марка премиальная, на таких авто каталась только верхушка Третьего Рейха. Поэтому в фильме планку слега опустили.

А вот тот самый Horch из сериала «Щит и меч».

Фото: Avito, кадр из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»