В прошлом году в кредит продали рекордное количество машин

В 2019-м было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

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В 2019 году в кредит было продано рекордное за последние 6 лет количество автомобилей (947,3 тыс.), притом что сам рынок новых легковых машин в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1593,1 тыс. единиц, показывают данные НБКИ и «Автостата».

Самая высокая динамика роста выдачи автокредитов зафиксирована в Кемеровской области (+77,8%), Красноярском крае (+27,7%), а также в Волгоградской (+26,2%), Тульской (+26,1%) и Новосибирской (+25,6%) областях.

Из всего топ-30 регионов количество выданных автокредитов снизилось лишь в Тюменской области (-1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача выросла на 8,0% и 5,5% соответственно.

Что касается регионов, где рынок автокредитования самый объемный, то тут на первом месте Москва — 75 166 выданных автокредитов, Московская область — 57 530 шт., Санкт-Петербург — 57 199 шт., Татарстан — 48 012 шт., и Башкортостан — 42 493 шт.

Росту автокредитования поспособствовали госпрограммы, которые в последние годы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом ситуация с просрочкой выплат находится примерно на одинаково стабильном уровне в последние годы, кроме того, в этом виде кредитования она лучше, чем в сегменте необеспеченных кредитов.

Чаще других задерживают выплаты по кредитам покупатели бюджетных машин, а самыми добросовестными оказались приобретатели «японок».



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