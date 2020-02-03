Новые цифры в автономерах: снят запрет на 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9

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ГИБДД РФ скоро будет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Это оговорено в новом приказе МВД. Действующее сейчас правило: трехзначный код может начинаться только с 1 или 7 — отменят.
Номеров стало не хватать, поэтому в трехзначных кодах появятся новые цифры: в Москве, например, можно будет получить номер 677 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Екатеринбурге — 666, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222 и т.д.
Проблема с нехваткой номеров периодически возникает, поэтому в 1998 году, когда в столице закончилась 77-я серия, ввели 99-ю, в 2002 году ввели код 97, в 2005 году — 177. Позже в ГИБДД вообще думали отказаться от номера региона, но идея не нашла поддержки, пишет «Коммерсант».
Специалисты говорят, что добавление цифр может привести к увеличению стоимости номерных знаков, так как придется использовать более толстую заготовку алюминия, чтобы «знак» не «порвался», но МВД провели замеры и выяснили, что в коде региона помещается 444 (4 — самый широкий символ), поэтому проблем не будет, а производители номеров лукавят.
Также есть мнение, что во многих регионах еще остались свободные номера, кроме того, можно провести инвентаризацию номерных знаков и выдавать старые.
Однако член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте, коллекционер автономеров Петр Шляхин считает, что данная мера правильная, проще ввести новые коды регионов, потому что вести учет и актуализировать базы свободных номеров технически довольно сложно.
- ФАС установила предельный уровень тарифов на услуги изготовления госномеров частными компаниями. Комплект знаков для автомобилей должен стоить не более 2000 рублей за две планки, а для тракторов и мотоциклов — не более 1500 рублей за планку.
Фото: Евгений Епанчинцев /ТАСС