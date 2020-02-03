Новые цифры в автономерах: снят запрет на 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9

МВД вводит новые комбинации в коды регионов, чтобы увеличить число возможных комбинаций государственных регистрационных знаков.

Материалы по теме Нужно установить нестандартный номер? Теперь можно

ГИБДД РФ скоро будет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Это оговорено в новом приказе МВД. Действующее сейчас правило: трехзначный код может начинаться только с 1 или 7 — отменят.

Номеров стало не хватать, поэтому в трехзначных кодах появятся новые цифры: в Москве, например, можно будет получить номер 677 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Екатеринбурге — 666, в Татарстане — 616, в Алтайском крае — 222 и т.д.

Проблема с нехваткой номеров периодически возникает, поэтому в 1998 году, когда в столице закончилась 77-я серия, ввели 99-ю, в 2002 году ввели код 97, в 2005 году — 177. Позже в ГИБДД вообще думали отказаться от номера региона, но идея не нашла поддержки, пишет «Коммерсант».

Специалисты говорят, что добавление цифр может привести к увеличению стоимости номерных знаков, так как придется использовать более толстую заготовку алюминия, чтобы «знак» не «порвался», но МВД провели замеры и выяснили, что в коде региона помещается 444 (4 — самый широкий символ), поэтому проблем не будет, а производители номеров лукавят.

Также есть мнение, что во многих регионах еще остались свободные номера, кроме того, можно провести инвентаризацию номерных знаков и выдавать старые.

Однако член технического комитета «Безопасность дорожного движения» при Росстандарте, коллекционер автономеров Петр Шляхин считает, что данная мера правильная, проще ввести новые коды регионов, потому что вести учет и актуализировать базы свободных номеров технически довольно сложно.

ФАС установила предельный уровень тарифов на услуги изготовления госномеров частными компаниями. Комплект знаков для автомобилей должен стоить не более 2000 рублей за две планки, а для тракторов и мотоциклов — не более 1500 рублей за планку.



Фото: Евгений Епанчинцев /ТАСС