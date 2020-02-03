В мае модельный ряд Mercedes-Benz сократится на одну модель, спрос на которую так и не появился.

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Слухи о прекращении выпуска пикапа Mercedes—Benz X-класса, созданного на базе Nissan Navara, ходили с июля прошлого года, когда стало известно о стратегии Daimler AG сокращать расходы. Слух подтвердился, поскольку компания заявила, что производство пикапа на заводе Nissan в Барселоне (Испания) будет прекращено в конце мая 2020 года.

В компании отмечают, что пикап X-класса является нишевым продуктом, популярным только на некоторых рынках, таких как Австралия и Южная Африка. Mercedes-Benz указала также на постоянное обновление своего модельного ряда в разных странах, в ходе которого оценивается спрос на автомобили, а непопулярные машины снимаются с продажи.

Первоначально планировалось выпускать пикап в Аргентине — для рынков Южной Америки, где машины в этом кузове пользуются высоким спросом. Но в феврале 2019 года Daimler AG изменил решение, сославшись на то, что «ценовые ожидания латиноамериканских клиентов не были экономически жизнеспособными». Проще говоря, автомобиль слишком дорог для потенциальных покупателей Южной Америки, тем более что они могут купить более доступные одноплатформенные Nissan Navara и Renault Alaskan.

Сравните стоимость этих пикапов в Европе: цена Mercedes-Benz X—класса составляет от 48 790 евро (около 3,5 млн рублей) — почти на 16 000 евро (1,1 млн рублей) дороже, чем Nissan Navara, и почти на 4000 евро (280 тыс. рублей) дороже, чем Renault Alaskan. В России пикап Mercedes-Benz продается по цене от 3 222 000 рублей.

Появившийся в продаже в конце 2017 года пикап X-класса в 2018 году разошелся тиражом всего 16 700 штук. В 2019 году продажи снизились до 15 300 пикапов. Модель даже не дожила до обновления, которое, по законам индустрии, должно было произойти в конце 2020 года или начале 2021-го.

Mercedes-Benz снимает с производства внедорожник В мае модельный ряд Mercedes-Benz сократится на одну модель, спрос на которую так и не появился. Mercedes-Benz снимает с производства внедорожник

О том, что представляет собой пикап Mercedes-Benz на ходу, можно узнать здесь.

Фото: Daimler AG