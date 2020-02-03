Еще одна деталь нового УАЗа Патриота: известна решетка радиатора

В ней предусмотрено отверстие под камеру или радар.

Материалы по теме УАЗ Патриот второго поколения: стала понятна его внешность

В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения решетки радиатора УАЗа Патриота следующего поколения, который должен поступить в продажу в 2021 году.

Ранее в базу был добавлен патент на капот автомобиля, а до этого мы увидели изображения фар головного света. В итоге можно сложить внешность нового Патриота, словно пазл, но не хватает одного из основных элементов внешности — переднего бампера.

Судя по размерам решетки радиатора и вследствие того, что начинаться она будет от края капота, следует предположить, что внедорожник получит очень массивный бампер, высота которого будет достаточной для интеграции в него огромного воздухозаборника и противотуманных фар. Воздухозаборник должен быть большим потому, что воздуха, заходящего в подкапотное пространство через решетку радиатора, будет недостаточно, особенно на бездорожье, где Патриоты бывают нередко.

Решетка радиатора получила не только три горизонтальные полосы, на которых «висит» логотип УАЗа, но и отверстие в нижней части логотипа, которое не имеет стилистического обоснования. Следовательно, это глазок либо для видеокамеры, которая пришлась бы к месту на бездорожье, либо для радара системы безопасности или помощи водителю, наподобие адаптивного круиз-контроля.

Следует ожидать, что в скором времени появятся патентные изображения переднего бампера автомобиля, что до конца раскроет образ нового поколения УАЗа Патриота, который будет отличаться от нынешней модели, как уверяют на предприятии, не только внешностью, но и уровнем надежности. Не исключено, что бампер получит не один дизайн, а также городской и внедорожный стили, как это делают некоторые автопроизводители.

Кроме того, второе поколение УАЗа Патриота получит новую 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Изображения: УАЗ