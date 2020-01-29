Новый УАЗ Патриот оснастят другой коробкой передач

Изменение коснется не автомата, а механики.

Материалы по теме УАЗ Патриот II получил новый патент на детали

На УАЗе проходят испытания новой механической коробки передач, которая будет устанавливаться на новое поколение внедорожника УАЗ Патриот. Напомним, что дата выхода автомобиля недавно была перенесена на 2021 год.

На предприятии заявляли, что новый автомобиль будет отличаться от нынешнего поколения Патриота не только комфортом, но и высоким уровнем надежности. Поэтому для внедорожника многие узлы и агрегаты разрабатываются практически с чистого листа. Недавно мы писали, что Патриот II оснастят новыми двигателями ЗМЗ, среди которых будет и турбодизель. Теперь, как пишут «Известия» со ссылкой на «Автоброкер», предприятие испытывает новую 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Нынешнее поколение УАЗа Патриота оснащается либо автоматической трансмиссией иностранной разработки, либо отечественной 5-ступенчатой механикой, которая, кроме всего прочего, отличается шумностью работы на пятой передаче из-за слишком высоких оборотов двигателя. С появлением 6-ступенчатого автомата в машине стало тише. Отметив это, руководители проекта, видимо, решили, что новому поколению нужна 6-ступенчатая механика, что вполне справедливо.

Помимо надежности и комфорта управления новая механическая коробка должна обеспечивать внедорожнику хорошую динамику на старте для езды в городских условиях и экономить топливо. Эти задачи, согласно сообщению, тоже входят в техническое задание.

Любопытно то, что УАЗ Патриот был придуман на АВТОВАЗе. Как и почему? Ответы на эти вопросы ждут здесь.

Фото: Dennis Eusebio / Unsplash