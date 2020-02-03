Автомобильный 2019 год завершен, производители постепенно подводят итоги. Не все данные пока обнародованы, но некоторые первые цифры уже опубликованы.

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На мировом авторынке по-прежнему с большим отрывом лидирует японский автогигант Toyota, который продал порядка 10,74 млн автомобилей, увеличив показатель на 1,4% по сравнению с 2018 годом. На втором месте корейский Hyundai — 4,42 млн штук в 2019 году по сравнению с 4,6 млн в предыдущем. Французская группа Renault реализовала 3,75 млн автомобилей в 2019 году, что на 3,4% ниже, чем в 2018 году. Непосредственно на марку Renault из них пришлось 2,36 млн автомобилей (-6,9%), Dacia — 736 тыс. автомобилей (+5,1%).

Группа PSA (Peugeot/Citroen) продала 3,5 млн автомобилей в 2019 году, а Kia — 2,8 млн штук, что на 1,4% меньше, чем год назад. В прошлом году BMW Group продала 2,52 млн автомобилей по всему миру, прибавив 1,2% к году ранее. Mercedes-Benz поставил клиентам 2,3 млн автомобилей (+ 1,3%), у марки Smart — 116 781 автомобиль.

Британская группа Jaguar/Land Rover смогла реализовать 557 706 автомобилей по всему миру, что на 5,9% больше, чем в 2018-м. Из них на бренд Jaguar пришелся 161 601 автомобиль (+10,6%), на Land Rover — 396 105 (+3,8%).

С продажами Ленд Ровера могут сравниться показатели бренда электромобилей Tesla — американский производитель передал покупателям 367 656 автомобилей в 2019 году, показав рекордную динамику в 50%.

Прошлый год был непростым, сложным будет и 2020-й, считают в Комитете автопроизводителей АЕБ, где подвели итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Коллаж: «За рулем»