Борьба в классе субкомпактных кроссоверов становится жестче — Volkswagen выводит на рынок новый недорогой Taigun.

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Volkswagen представил концепт Taigun еще в октябре 2012 года, после чего забыл о нем, так как, видимо, в руководстве решили, что небольшой кроссовер не будет пользоваться спросом. Тем временем автомобили именно этого класса показали самый высокий рост продаж.

При длине 4,2 метра и колесной базе 2,65 метра Taigun фактически является растянутой версией кроссовера T-Cross, который уже продается в некоторых странах. Автомобили похожи и внешне. Это создает некоторую путаницу в модельном ряду компании, но, скорее всего, новый Taigun будет поставляться в страны, где особенно сильны позиции недорогих кроссоверов Kia и Hyundai. В частности — в Индию.

Дебют Тайгуна состоялся на этой неделе на автошоу Auto Expo 2020. Построен автомобиль на индийской версии платформы MQB A0. Особое внимание было уделено проходимости. Например, дорожный просвет кроссовера достигает внушительных 205 миллиметров.

Оснащается Volkswagen Taigun турбированным 1,5-литровым бензиновым двигателем, который пришелся бы по вкусу и российским покупателям. Его мощность составляет 130 л.с., а при необходимости мотор может отключать цилиндры. Благодаря небольшой массе автомобиля разгон до 100 км/ч занимает у него 9,9 секунды, что быстрее среднего показателя. Максимальная скорость достигает 183 км/ч.

Также предусмотрен популярный в Индии 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 115 л.с. Турбодизель, как и система полного привода, не предусматривается, но ходят слухи о скором появлении версии, работающей на природном газе. Оснащаться двигатели будут на выбор либо 6-ступенчатой механикой, либо роботом DSG—7.

Выпуск нового кроссовера начнется в конце этого года или в начале 2021-го. Будет ли он продаваться в России, мы узнаем позже.

Volkswagen выпускает не только автомобили, но и вкусную колбасу, номер которой в каталоге запчастей — 199 398 500.

Фото: Volkswagen