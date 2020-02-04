Это заводская версия СГР в исполнении «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением.

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Уазовцы предлагают новую модификацию «буханки» с необходимым внедорожным оборудованием, установленным в заводских условиях и не требующим дополнительных затрат для регистрации в органах ГИБДД. Стартовая цена УАЗ СГР «Экспедиция» составляет 974 900 рублей.

Экспедиционная версия создана на базе семиместной комплектации «Комби» и оснащена 2,7-литровым бензиновым мотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала. Оффроуд-версия оснащена силовыми бамперами с буксировочными петлями, на заднем установлен кронштейн под запасное колесо и тягово-сцепное устройство.

Есть экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей, а трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, грязи, воды и пыли.

«Зубастые» шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках придадут уверенности на бездорожье, эффективно работая на слабых грунтах в стравленном состоянии.

В салоне тканевая водоотталкивающая обивка сидений с белой контрастной прострочкой. Уже в «базе» предусмотрен обогрев передних сидений и пакет «Комфорт», который включает наружные дверные ручки новой формы, единый ключ для замка зажигания и дверей, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка.

Все элементы проработаны в собственном научно-техническом центре УАЗ и сертифицированы.

Автомобиль предлагают только в двух цветах — оранжевом или защитном.

УАЗ начал продавать «буханку» для тяжелого бездорожья Это заводская версия СГР в исполнении «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. УАЗ начал продавать «буханку» для тяжелого бездорожья

УАЗ «буханка» доказал свою прочность, побывав в кругосветке.

Фото: УАЗ