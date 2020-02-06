Новая имитация Гелендвагена: мотор на 90 сил и 16" колеса

Этот автомобиль называется Force Gurkha, и индийский производитель сознательно придал ему черты немецкого внедорожника.

Компания Force Motors во второй день Auto Expo 2020 представила новое поколение внедорожника Force Gurkha. По дизайну Force Gurkha второго поколения стал еще больше напоминать Гелендваген. У него обновлены бамперы, фары и задние фонари. Колесные арки стали более раздутыми, чем раньше, для придания ему мускулистого облика настоящего внедорожника. У Force Gurkha 16-дюймовые легкосплавные диски.

Приборная панель транспортного средства теперь оснащается информационно-развлекательной системой с центральным сенсорным экраном, новой комбинацией приборов, отдельными сиденьями во втором ряду и недавно разработанными круглыми вентиляционными отверстиями, сообщает drivespark.com.

Под капотом внедорожника все тот же 2,6-литровый дизельный двигатель, правда, модернизированный в соответствии с нормами выбросов BS6 (аналог Евро-6), действующими на индийском рынке. Теперь автомобиль с этим мотором развивает мощность 90 л.с. и оснащается 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

На индийском рынке Force Gurkha появится в продаже через несколько месяцев. Цены пока не объявлены, но текущий Gurkha в Индии стоит от 999 тыс. рупий, что соответствует 880 тыс. рублей.

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Фото: Twitter