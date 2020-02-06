Новая имитация Гелендвагена: мотор на 90 сил и 16" колеса

С этого года договоры купли-продажи транспортных средств можно заключать онлайн — через портал «Госуслуги». Для подписания договора не потребуется даже электронной цифровой подписи, достаточно кликнуть на кнопку «Подписать»! Вероятно, появятся случаи «электронных угонов».
«За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач.
В 2019 году через сервис проверки истории авто китайские машины пробили 161 тыс. раз. Это в 18 раз меньше, чем, например, у российских автомобилей. Такая низкая востребованность авто из Поднебесной, возможно, связана с тем, что наши соотечественники воспринимают их как недолговечные транспортные средства. Мы выяснили, какие проблемы встречаются у китайских авто и что делать, чтобы продлить срок службы машины.