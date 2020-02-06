Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели — журнал За рулем

Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели

Seltos X-Line Concept — это новая версия автомобиля с усиленными «видовыми» признаками кроссовера. Впрочем, брутальнее автомобиль стал только внешне, начинка у него прежняя.

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Seltos XLine Concept, дебютировавший в Дели, — это новое исполнение глобального кроссовера, уже вышедшего на рынок, в России мы ожидаем его в марте. Концепт новой версии отличается от серийного варианта видоизмененными передним и задним бамперами, у которых появилась новая панель нижней защиты. У автомобиля затемненные колесные диски, на крыше кроссовера установлены рейлинги иной формы, а на бортах имеются защитные накладки. Украшают версию оранжевые элементы, ими выделена зона противотуманок и название версии в виде стилизованного «икса» на решетке радиатора, колесных дисках и боках автомобиля. По краю капота крупными буквами выведена надпись Seltos.

Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели

Seltos X-Line Concept — это новая версия автомобиля с усиленными «видовыми» признаками кроссовера. Впрочем, брутальнее автомобиль стал только внешне, начинка у него прежняя.

Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели — фото 1079804Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели — фото 1079805Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели

Фото: Kia

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