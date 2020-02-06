Seltos X-Line Concept посетил автосалон в Нью-Дели

6 хитростей, которые помогут купить машину быстрее перекупа Если вы собираетесь обзавестись машиной или сменить свою «ласточку» на другую, на вторичке вам придется посоперничать не только с покупателями, но и с перекупами. Последние быстро находят выгодные предложения, берут машину по дешевке и сбывают ее с хорошей наценкой. Чтобы вы не пропустили выгодные предложения, мы подготовили список советов, которые помогут опередить перекупщиков. Тест Kia Seltos для России: есть вопросы к шумке и вариатору «За рулем» протестировал кроссовер, подготовленный для России. Главные опасения вызывает вариатор: в отличие от соплатформенного Hyundai Creta, Seltos оснастили не самой любимой у нас коробкой передач. Семь проблем китайских автомобилей В 2019 году через сервис проверки истории авто китайские машины пробили 161 тыс. раз. Это в 18 раз меньше, чем, например, у российских автомобилей. Такая низкая востребованность авто из Поднебесной, возможно, связана с тем, что наши соотечественники воспринимают их как недолговечные транспортные средства. Мы выяснили, какие проблемы встречаются у китайских авто и что делать, чтобы продлить срок службы машины.