Старт продаж обновленной модели намечен на 18 февраля 2020 года. Об этом объявят в Санкт-Петербурге во время церемонии на российском заводе компании Hyundai Motor.

Материалы по теме Обновленный Hyundai Solaris 2020 (новые подробности)

Новостью облик рестайлингового Соляриса для нас не стал: его фотографии утекли в Сеть еще до официальной премьеры. Но всегда есть вероятность того, что реальная машина окажется чуть иной — в данном случае инсайдеры не обманули.

«Компания „Хендэ Мотор СНГ“, приняв во внимание повышенный интерес со стороны клиентов и представителей средств массовой информации к выходу обновленного Hyundai Solaris, публикует первые официальные фотографии автомобиля до его официальной презентации», — говорится в пресс-релизе корейской компании.

Ну а мы вновь обратим внимание на то, о чем писали ранее: по сравнению с дорестайлинговой версией, в автомобиле изменена форма решетки радиатора: она получила модную сетчатую структуру, колодцы противотуманок стали иными, в целом бамперы получились более рельефными, обновлена оптика, в максимальной комплектации появились светодиодные фары и фонари.

В салоне появилась новая мультимедийная система, ее экран выдвинут вперед и напоминает прикрепленный к панели планшет, при этом сама приборка осталась прежней.

Об оснащении ничего не сообщают, но, скорее всего, в «продвинутых» комплектациях автомобиль получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream, в «базе» останется все тот же 1,4-литровый мотор Kappa.

Но это лишь наши наблюдения и предположения, подробную информацию об особенностях дизайна, техники и оснащении седана 2020 модельного года обещают рассказать после официальной презентации.

Текущий автомобиль продается на нашем рынке с моторами объемом 1.4 либо 1.6, с 6-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом. Цены стартуют от 756 000 рублей.

Обновленный Hyundai Solaris: первые официальные фото Старт продаж обновленной модели намечен на 18 февраля 2020 года. Об этом объявят в Санкт-Петербурге во время церемонии на российском заводе компании Hyundai Motor. Обновленный Hyundai Solaris: первые официальные фото

На Auto Expo в Индии состоялась мировая премьера кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Правда, неясно, китайскую или индийскую версию Hyundai привезет в Россию.

Фото: Hyundai