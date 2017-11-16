Соцсети взорвал оригинальный тюнинг-проект Lada «Буратино»

С первого взгляда и не скажешь, что это за автомобиль.

В соцсетях появились снимки нестандартного автомобиля Lada Cross, которую сами пользователи прозвали «Буратино». Автомобиль на фото красивым не назовешь, но он весьма необычный. Что в основе этого замысловатого тюнинга, с уверенностью сказать сложно. Под оберткой угадывается Лада, но это опять же неточно, в издание versiya.info видят тут черты моделей и ГАЗа, и УАЗа, но самое главное, что все «спортивные обвесы» сделаны из дерева, даже спойлер на крышке багажника, накладки на оптику и другие «красивости».

В соцсетях призвали владельца Lada «Буратино» Cross держаться подальше от бобров. Но есть в таком решении и плюсы — машина не боится ржавчины и в случае перебоев в отоплении за дровами далеко бежать не придется.

Кто автор этого произведения и что его вдохновляло, пока остается загадкой, но товарищ этот, несомненно, креативный!

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Фото: соцсети