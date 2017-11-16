«Ford против Ferrari» получил два «Оскара»

Фильм «Ford против Ferrari» удостоен «Оскара» за лучший звук и лучший монтаж, став первым оскароносным фильмом об автоспорте после картины «Гран-При» 1966 года.

Статуэтку за победу в категории «Лучший звук» получил Дональд Сильвестр, а Эндрю Бакленду и Майклу Маккускеру вручили статуэтку при награждении за лучший монтаж. Победители высказали немало добрых слов в адрес режиссера картины Джеймса Мангольда, который, к сожалению, пропустил церемонию награждения.

Картина «Ford против Ferrari», известная в некоторых странах как «Ле-Ман 66 года» и рассказывающая историю главы спортивного подразделения Ford Кэрролла Шелби и пилота Кена Майлза, жаждущих выиграть 24-часовую гонку, столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны таких фильмов, как «Ирландец», «Джокер», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Звездные войны: восхождение Скайуокера».

Фильм был номинирован на звание «Лучшее микширование звука», проиграв картине «1917», а также на звание лучшего фильма, уступив фильму «Паразиты».

Недавно был опубликован первый трейлер фильма «Форсаж 9» с трактористом Дизелем.

Фото: Zuma/TASS