Он уже сбивал пешеходов. Теперь ездит пьяным и дерется с ДПС

Этот 22-летний молодой человек печально известен тем, что еще в 13 лет, находясь за рулем маминого автомобиля, сбил троих прохожих. Спустя девять лет он вновь попал в поле зрения полицейских.

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Наряд ДПС привлек автомобиль BMW, водитель которого управлял им как-то странно. Полицейские поехали следом, но иномарка ускорилась и после нескольких маневров въехала на территорию заправки. В машине находились два молодых человека, и очевидцы полагают, что в это время они поменялись местами. Одним из задержанных оказался известный кировский мажор Илья Фарафонов (Прозоров), сбивший троих прохожих в 13 лет, напоминает издание Life. В момент задержания он вел себя агрессивно — ругался матом и оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего на него надели наручники.

За рулем во время задержания оказался его приятель Гурьян, в крови которого выявили алкоголь и предварительно — запрещенные вещества. Окончательные результаты анализов будут готовы позже.

В отношении Ильи Фарафонова возбудили дело об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Но подозревают, что за рулем находился именно он, а приятель его просто выручил. На автомобиле BMW молодые люди возвращались из бара.

Илья Фарафонов в мае 2010 года, когда ему было 13 лет, за рулем автомобиля Lada Kalina сбил троих пешеходов. Один из них скончался, двое других получили тяжелые травмы и стали инвалидами. Запись с камеры видеонаблюдения попала в интернет и вызвала широкий резонанс. Виновник ДТП, поскольку был несовершеннолетним, провел десять месяцев в спецшколе, а потом вернулся домой и, изменив фамилию на Прозоров, продолжил ездить без прав.

Он несколько раз попадал в поле зрения полиции за драки, вождение без прав и истории, связанные с наркотиками и т.д. СМИ пишут, что мать Ильи — известный в городе адвокат.

В столице всерьез думают о снижении нештрафуемого порога превышения скорости, а также увеличении штрафов за несоблюдение скоростного режима.

Фото: скриншот YouTube