МВД предлагает с июня снимать техосмотр на видео — журнал За рулем

МВД предлагает с июня снимать техосмотр на видео

Фотографировать процедуру техосмотра начнут уже этим летом, теперь хотят сделать еще и видеофиксацию.

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МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео, сообщает РИА Новости. Это следует из проекта изменений в постановление о порядке проведения техосмотров, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Видеофиксация, полагают в ведомстве, сделает процедуру техосмотра совершеннее и исключит случаи фальсификации. Таким образом, проверка технического состояния автомобилей станет более качественной, и это позволит снизить аварийность на дорогах.

Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступает в силу 8 июня. Контролировать проведение процедуры будет МВД — это также одно из новшеств.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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