МВД предлагает с июня снимать техосмотр на видео

Фотографировать процедуру техосмотра начнут уже этим летом, теперь хотят сделать еще и видеофиксацию.

МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео, сообщает РИА Новости. Это следует из проекта изменений в постановление о порядке проведения техосмотров, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Видеофиксация, полагают в ведомстве, сделает процедуру техосмотра совершеннее и исключит случаи фальсификации. Таким образом, проверка технического состояния автомобилей станет более качественной, и это позволит снизить аварийность на дорогах.

Закон об обязательной фотофиксации техосмотра вступает в силу 8 июня. Контролировать проведение процедуры будет МВД — это также одно из новшеств.

Ранее предполагалось, что во время техосмотра будет сделано три фотографии с геотегами и временем, чтобы доказать, что автомобиль заезжал именно на этот ПиК.



Фото: Егор Алеев/ТАСС