УАЗы стали еще дороже: +15 тыс. руб.

Речь идет о моделях 2020 года выпуска.

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В феврале Ульяновский автозавод пересмотрел цены на автомобили: так, УАЗ Хантер 2020 г.в. в базовой комплектации «Классик Fleet» теперь обойдется в 752 тыс. руб., максимально укомплектованная версия «Экспедиционный» — в 1 014 900 руб., отмечают специалисты сайта «Цена Авто».

УАЗ Патриот в комплектации «Классик Fleet» теперь стоит 835 тыс. руб., «Оптимум» с автоматом — 1 049 тыс. руб., а вариант «Статус Автомат» предлагается за 1 283 000 руб. Цены на автомобили лимитированной серии Antarctic Edition, объявленные в конце января, пока остались без изменений — от 1 062 000 рублей.

УАЗ Пикап в начальной комплектации подорожал до 855 000 руб., в «Максимуме» — до 1 235 000 рублей.

До этого повышение цен было отмечено в октябре 2019 года, когда модели Ульяновского автозавода подорожали на 5–20 тысяч рублей.

Речь, конечно же, идет об автомобилях 2020 года выпуска, прошлогодние машины можно приобрести по старой цене.

В январе, согласно данным АЕБ, на российском рынке удалось продать 1942 автомобиля УАЗ — практически столько же, сколько в том же месяце годом ранее.

Фото: УАЗ