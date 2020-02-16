BMW M4 в полете: взята рекордная высота в 4,5 метра

Вопреки всеобщему заблуждению, прогревать зимой нужно не только двигатель, но и автоматическую коробку передач. А вариатор? Эксперт «За рулем» провел эксперимент и выяснил, как меняется температура рабочей жидкости вариатора при прогреве и можно ли ускорить этот процесс.
Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.
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