BMW M4 в полете: взята рекордная высота в 4,5 метра

Кто-то поставил булыжник-трамплин в центре перекрестка.

Произошло это в Лонг Бич (Калифорния, США). Подразделение спасателей, прибывшее на место ДТП, обнаружило синее купе BMW, которое врезалось в огромный декоративный валун, установленный в центре круга В результате чего автомобиль и взлетел в воздух на четыре с половиной метра, прежде чем ударить по двум припаркованным автомобилям. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на соседнем доме.

Полиция подозревает, что находившаяся за рулем 27-летняя Марсела Овалле была под воздействием сильнодействующих препаратов, но результаты анализов еще не готовы. Местный житель Марселино Руис, которому принадлежат обе покореженные в результате аварии машины, считает, что женщина ехала со скоростью свыше 100 км/ч в жилом районе.

Водительница BMW чудесным образом отделалась легкими ушибами, но была сразу же арестована по подозрению в употреблении наркотиков.

Теперь в соцсетях гадают, был ли валун на перекрестке установлен в качестве украшения или как барьер для таких вот водителей. Если последнее, то это довольно жесткий вариант, и пересмотрят ли городские власти организацию движения в этом месте?

Разбитый BMW отбуксировали с места ДТП. Скорее всего, он пойдет под списание. Девушку пока отпустили под залог в 30 тысяч долларов.

Этот британский водитель даже представить себе не мог, что его поджидает на перекрестке.

Видео: YouTube