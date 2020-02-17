Платные парковки вызвали протесты, но чиновники их не видят

С сегодняшнего дня в 16 районах Москвы, несмотря на активные протесты местных жителей, появились платные парковки.

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Вопреки обещаниям правительства столицы, платные парковки стали появляться и в спальных районах, что объясняется заботой о жителях, у которых благодаря нововведению появятся места для стоянки машин.

Сегодня платные парковки начали работать в таких районах, как Митино, Внуково, Люблино, Марьина Роща и Тушино. В центре же города на 90 улицах установлен новый тариф — максимально возможные 380 рублей в час. И все это было сделано по просьбе жителей, о чем мы уже писали.

Местные жители, наоборот, выступают против платных парковочных мест и заявляют, что никаких просьб об их введении никуда не направляли. Теперь им приходится добиваться пересмотра принятых решений, пишет «Коммерсантъ».

С сегодняшнего дня платить за парковку придется на 80 улицах в районах: Беговой, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Северное и Южное Тушино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Митино и Внуково. Стоимость парковки составляет от 40 рублей за час, в зависимости от конкретной улицы.

Расширение зоны платной парковки вызвало бурные негодования в соцсетях. Люди сообщают, что власти, включая районных депутатов, никак не реагировали на их протесты, хотя люди выражали их и письменно, и устно, приходя на заседания районных советов депутатов.

«Жителям это, конечно же, не понравилось, потому что у нас платной парковки не требуется — свободные места есть, дворы машинами не забиты. А теперь возникнут проблемы», — говорит глава Таганского муниципального района Илья Свиридов.

Теперь, по словам Свиридова, жителям придется устанавливать шлагбаумы на въезде в свои дворы, что сделает пользование ими менее удобным. В противном случае во дворах начнут парковаться чужие автомобили.

В данный момент жители собирают подписи против нововведения, что предусматривается ст. 26 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», но даже явный протест никак не может переубедить чиновников.

Согласно опросу, каждый второй автомобилист готов пересесть на общественный транспорт, выбирая из двух зол меньшее.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС