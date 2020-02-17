Платные парковки вызвали протесты, но чиновники их не видят

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Вопреки обещаниям правительства столицы, платные парковки стали появляться и в спальных районах, что объясняется заботой о жителях, у которых благодаря нововведению появятся места для стоянки машин.
Сегодня платные парковки начали работать в таких районах, как Митино, Внуково, Люблино, Марьина Роща и Тушино. В центре же города на 90 улицах установлен новый тариф — максимально возможные 380 рублей в час. И все это было сделано по просьбе жителей, о чем мы уже писали.
Местные жители, наоборот, выступают против платных парковочных мест и заявляют, что никаких просьб об их введении никуда не направляли. Теперь им приходится добиваться пересмотра принятых решений, пишет «Коммерсантъ».
С сегодняшнего дня платить за парковку придется на 80 улицах в районах: Беговой, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Северное и Южное Тушино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Митино и Внуково. Стоимость парковки составляет от 40 рублей за час, в зависимости от конкретной улицы.
Расширение зоны платной парковки вызвало бурные негодования в соцсетях. Люди сообщают, что власти, включая районных депутатов, никак не реагировали на их протесты, хотя люди выражали их и письменно, и устно, приходя на заседания районных советов депутатов.
«Жителям это, конечно же, не понравилось, потому что у нас платной парковки не требуется — свободные места есть, дворы машинами не забиты. А теперь возникнут проблемы», — говорит глава Таганского муниципального района Илья Свиридов.
Теперь, по словам Свиридова, жителям придется устанавливать шлагбаумы на въезде в свои дворы, что сделает пользование ими менее удобным. В противном случае во дворах начнут парковаться чужие автомобили.
В данный момент жители собирают подписи против нововведения, что предусматривается ст. 26 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», но даже явный протест никак не может переубедить чиновников.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС