Кадиллаки попали под отзыв из-за ЭРА-ГЛОНАСС

В сервисной кампании участвуют автомобили, купленные на территории России с 2017 по 2019 годы.

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В России объявлена отзывная кампания, в которой участвует 321 кроссовер Cadillac XT5, проданный в период с 2017 по 2019 годы.

У отзываемых автомобилей обнаружен дефект кронштейна громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, в проверке нуждаются «отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления».

Для устранения неисправности владельцам отзываемых машин необходимо записаться в сервис ближайшего удобного официального дилера Cadillac, мастера которого устранят дефект бесплатно, за счет завода-изготовителя. При этом будет заменен кронштейн и крепеж громкоговорителя блока ЭРА-ГЛОНАСС.

О том, что кроссовер участвует в сервисной кампании, владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители ООО «ДЖИ ЭМ АВТО» по телефону или почте. Узнать о необходимости обращения в сервис можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего кроссовера Cadillac XT5 со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Скоро в России начнутся продажи нового Cadillac XT6, узнать особенности которого можно здесь.

Фото: depositphotos.com