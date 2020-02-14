Новый кроссовер Cadillac и все его козыри

У Cadillac XT6 американская внешность, европейские настройки и заточенность под российские налоги.

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Забастовка пятидесяти тысяч сотрудников нескольких десятков предприятий GM на два месяца отодвинула российскую премьеру кроссовера XT6: машины для нас не успели выпустить в срок. Да и тот единственный экземпляр, что стоит передо мной, прикатил в Питер без номеров (и без цены) на автовозе. Так что проехать хотя бы пару метров на XT6 не удалось, но главные его козыри и так видны.

Cadillac продолжает поиск оригинального дизайнерского решения. На сей раз фасад с массивной челюстью переднего бампера навевает ассоциации со звездой «Хеллбоя» Роном Перлманом. Харизматично? Да. Практично? Если часто съезжаешь с асфальта — вряд ли.

Нам предложат две линейки: Premium Luxury и Sport (на фото). Первая — с обилием хрома, вторая — с черным глянцем на кузове.

Салон функционален. В пятиметровый кузов впихнули три ряда. Причем на галерке комфортно усядутся, в зависимости от версии, трое или — с опционными «капитанскими» креслами — двое пассажиров. На презентации меня убеждали, что XT6 превосходит Audi Q7 и Infiniti QX60 по пространству для ног в третьем ряду. Действительно, если сдвинуть вперед второй ряд, сзади можно жить даже при росте метр восемьдесят. Предусмотрены USB-разъемы с обеих сторон, отделения для хранения, дефлекторы вентиляции с регулировкой направления потока.

Сдвинув вперед сиденье ­второго ряда, неплохо устраиваешься на галерке.

Шестиместная версия (на фото) шикарна, но почти наверняка большей популярностью будет пользоваться семиместный XT6.

Сложенные сиденья третьего ряда образуют ровную площадку. Причем процесс складывания электрифицирован — кнопки есть и в багажнике, и в салоне.

Интерьер по традиции отделан натуральными деревом и кожей, а также карбоном. Сказать, что американцы дотянулись в части отделки до немецкого премиума, - значит покривить душой. Но на фоне Volvo XC90 и Лексуса RX (а именно они будут основными конкурентами) XT6 — не бедный родственник.

В отделке салона использованы натуральные матери­алы. В зависимости от линейки акцент сделан на дерево или на карбон. К джойстику автомата пристроили контроллер мультимедиасистемы — для тех, кто не любит тачскрины.

Главная изюминка приборов — смотрящие на шесть часов стрелки тахометра и спидометра. Хотя нет! Пожалуй, это надпись «Мало» у пиктограммы нехватки топлива.

Наконец-то Cadillac расщедрился на мультиме­дийку с современным и удобным интерфейсом.

Накануне презентации я проехался на дорестайлинговом кроссовере XT5 — и чертыхался: в мультимедийной системе раздражало всё — от мутной картинки с камеры заднего вида до мудреной навигации. Слава богу, всё это исправили. В XT6 стоит мультимедийка c новым интерфейсом, контроллером-джойстиком, тачскрином с высоким разрешением и быстрым откликом. Упрощена процедура сопряжения со смартфонами, улучшена индуктивная зарядка. Совсем другая песня! К слову, у обновленного XT5 такая же мультимедийка.

Ушел от налогов

Многолитровые атмосферники, опустошающие кошелек не только счетами за топливо, но и транспортным налогом, Cadillac решил убрать с нашего рынка - по крайней мере, у компактных и среднеразмерных моделей таких моторов не будет.

У модернизированного XT5 2020 модельного года вместо 3,6‑литровой «шестерки» мощностью 310 сил под капотом стоит 2,0-литровый 200‑сильный турбо. И его же ставят на российскую версию XT6.

Турбо 2.0T — первый джиэмовский двигатель новой архитектуры CSS (cylinder set strategy), призванной оптимизировать экономичность и производительность тремя рабочими режимами: с высоким подъемом клапанов, с низким подъемом, с отключением половины цилиндров. Крутящий момент 350 Н·м с широкой ­полкой обещает неплохую тягу.



В версии Sport по умолчанию идет продвинутый полный привод Sport Control с двумя многодисковыми муфтами на каждой полуоси.

Четыре цилиндра вместо шести, да еще и два отключаются? Зато лишь 10 000 рублей ежегодного транспортного налога вместо 46 500!

В тандеме с этим мотором трудится безальтернативный 9-ступенчатый автомат Hydra-Matic 9T50. Привод — только полный, с режимами Tour, Sport и AWD.

Полноприводная трансмиссия — двух типов. В комплектации Premium Luxury — с межосевой многодисковой муфтой, а в версии Sport — продвинутый Sport Control.

Чтобы еще дальше развести эти две версии, в Sport добавили рулевую рейку с уменьшенным передаточным отношением, адаптивную подвеску и заострили реакции на педаль газа и настройки ­автомата.

Только вперед

В базовой комплектации — 20 электронных систем, в том числе помогающая при выезде задним ходом с парковки, контролирующая дистанцию, предупреждающая о выходе из полосы, опознающая пешеходов и обеспечивающая экстренное торможение.

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Cadillac никогда не был особо популярен в нашей стране. Да, горстка преданных (и денежных) поклонников остается верна огромному кроссоверу Escalade, они и делают скромную кассу компании в России. В 2018 году было продано 1176 Кадиллаков, а доли седана CT6 и кроссовера XT5 призрачно малы. Что дальше?

Новый гендиректор GM в России Чиприан Сута сообщил, что американцы будут предлагать по одной новой модели в год и Россию вниманием не обойдут. Помимо XT6 к нам вот-вот привезут XT4 — конкурента кроссоверам Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA. Ждем и цéны на XT6.

Американская внешность, европейские настройки Один мотор — маловато для премиума

Cadillac XT6

Длина / ширина / высота / база 5050 / 1964 / 1750 / 2863 мм

Объем багажника 357 л

Снаряженная / полная масса 2106 / 2722 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 147 кВт/200 л.с. при 4200–6000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с

Максимальная скорость 210 км/ч

Расход топлива: смешанный цикл 9,1 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А9

Новый кроссовер Cadillac и все его козыри У Cadillac XT6 американская внешность, европейские настройки и заточенность под российские налоги. Новый кроссовер Cadillac и все его козыри

Фото: Cadillac