Адский замес на 300 км/ч: финиш одной из главных гонок года

В результате невероятных столкновений, полета и скольжения пилот выжил, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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За последние два десятилетия все привыкли к тому, что пилоты выбираются из искореженных болидов, имея всего пару царапин. В этот раз, на гонках Daytona 500, все произошло иначе: потребовалось почти 20 минут, чтобы вытащить гонщика из машины. Еще через два часа в NASCAR сообщили, что 42-летний пилот команды Roush Fenway Racing находится в тяжелом состоянии, но раны не смертельные.

Проходя последний круг Daytona 500, Райан Блэйни получил сильный удар от Денни Хэмлина, который заставил Блэйни врезаться в машину Ньюмана на скорости около 300 км/ч. В результате столкновения болид отлетел в отбойник, после чего машина перевернулась и стала скользить на крыше. В этот момент в автомобиль Ньюмана врезалась еще одна машина, ехавшая сзади.

Команда Хэмлина была раскритикована за празднование победы, но владелец команды Джо Гиббс заверил, что в тот момент они понятия не имели, что состояние Ньюмана оказалось столь тяжелым.

Несчастный случай, произошедший с Ньюманом, как, впрочем, и другие аварии,- часть шоу, которая привлекает поклонников автоспорта и питает адреналином пилотов. Именно поэтому гонки NASCAR столь популярны в Северной Америке, тогда как, например, рафинированная Формула-1, раскритикованная за это Джереми Кларксоном, пользуется все меньшим спросом у зрителей, предпочитающих сегодня чаще ралли.

Нередко во время гонок происходят и драки между пилотами, которые добавляют эмоциональности соревнованиям.

Фото: NASCAR

Видео: YouTube