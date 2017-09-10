Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — журнал За рулем

Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками

Специальная серия бизнес-седана Toyota уже в продаже у российских официальных дилеров марки.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

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Первое фото нового кроссовера Toyota

С сегодняшнего дня Toyota предлагает специальную «подспортивленную» версию Camry S-Edition с самым популярным у покупателей модели двигателем объемом 2,5 литра.

От стандартной Camry эта версия отличается двухцветными 18-дюймовыми дисками специального дизайна, черными боковыми молдингами на дверях, черными корпусами боковых зеркал, спойлером на крышке багажника, красными накладками и логотипом S-Edition на кузове. У автомобиля полностью светодиодные фары и фонари, последние выделены черной окантовкой.

Спецверсию седана предлагают в двух вариантах исполнения: черном и двухцветном, где кузов окрашен в белый перламутр, а крыша и стойки автомобиля — в черный металлик.

Что касается салона, то на Camry S-Edition установлены кожаные кресла с красными вертикальными вставками и яркой прострочкой. Красная нить присутствует на переднем подлокотнике и центральной панели.

В оснащение Toyota Camry SEdition включен полный «зимний пакет», электрорегулировка кресла водителя в 8 направлениях, бесключевой доступ и камера заднего вида с динамической разметкой.

Стоимость Toyota Camry S-Edition — 2 104 000 рублей.

Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками

Специальная серия бизнес-седана Toyota уже в продаже у российских официальных дилеров марки.

Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085432Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085437Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085430Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085428Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085429Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками

Фото: Toyota

Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками

Специальная серия бизнес-седана Toyota уже в продаже у российских официальных дилеров марки.

Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085435Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085432Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085437Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085430Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085428Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками — фото 1085429Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками
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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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