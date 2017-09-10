Toyota Camry S-Edition: версия со спортивными нотками
Специальная серия бизнес-седана Toyota уже в продаже у российских официальных дилеров марки.
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С сегодняшнего дня Toyota предлагает специальную «подспортивленную» версию Camry S-Edition с самым популярным у покупателей модели двигателем объемом 2,5 литра.
От стандартной Camry эта версия отличается двухцветными 18-дюймовыми дисками специального дизайна, черными боковыми молдингами на дверях, черными корпусами боковых зеркал, спойлером на крышке багажника, красными накладками и логотипом S-Edition на кузове. У автомобиля полностью светодиодные фары и фонари, последние выделены черной окантовкой.
Спецверсию седана предлагают в двух вариантах исполнения: черном и двухцветном, где кузов окрашен в белый перламутр, а крыша и стойки автомобиля — в черный металлик.
Что касается салона, то на Camry S-Edition установлены кожаные кресла с красными вертикальными вставками и яркой прострочкой. Красная нить присутствует на переднем подлокотнике и центральной панели.
В оснащение Toyota Camry S—Edition включен полный «зимний пакет», электрорегулировка кресла водителя в 8 направлениях, бесключевой доступ и камера заднего вида с динамической разметкой.
Стоимость Toyota Camry S-Edition — 2 104 000 рублей.
Фото: Toyota
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