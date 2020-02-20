Под сервисную кампанию попали модели Mazda 3, у которых могут произвольно глохнуть двигатели.

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Компания Mazda проводит в России отзывную кампанию, в которой участвуют 776 автомобилей Mazda 3, купленные в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.

У данных машин могут возникнуть две проблемы, связанные с двигателями и их остановкой. Первая проявляется при езде на небольших скоростях, из-за чего в цилиндры двигателя попадает слишком много картерных газов. Это обедняет смесь настолько, что мотор глохнет. Но затем легко перезапускается, без вреда и поломок. Вторая проблема, приводящая к остановке двигателя, наблюдается во время автоматического повторного запуска мотора, которым управляет система i-stop. Происходит это «на холодном ходу», предупреждают в компании. В этом случае двигатель также легко и без последствий перезапускается.

Для устранения неисправностей владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться в сервис любого удобного официального дилера Мазды, мастера которого проведут ремонтные работы за счет завода-изготовителя, то есть бесплатно для автовладельцев. При этом предусматривается простое перепрограммирование блока управления двигателем.

О том, что автомобили попали под отзыв, их владельцев проинформируют официальные представители ООО «МАЗДА МОТОР РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что машина участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сверив ее VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Кроме того, владельцам Мазд, как и автомобилей других марок, необходимо проверить подушки безопасности — объявлен глобальный отзыв по вине производителя подушек Takata.

Фото: Mazda