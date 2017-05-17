Не хватило: льготные автокредиты продлят до конца года

Банки еще работают в рамках лимитов, выделенных им по конкурсу из уже предусмотренных 5 млрд руб., предоставляя клиентам скидки в 10%. Но эти средства скоро иссякнут. Если на программу добавят еще 5 млрд, то ее можно будет продлить почти до конца года, считают финансисты.

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Финансирование льготных автокредитов собираются увеличить до 10 млрд рублей — соответствующие поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым программам льготного автокредитования добавят еще 5 млрд рублей, уже внесены в Госдуму. Это позволит реализовать дополнительно более 50 тыс. новых автомобилей, полагают в Минпромторге.

В 2019 году программу льготного автокредитования запустили только с марта: сначала было выделено 3 млрд руб, которые закончились уже в марте. С июля господдержка кредитования была перезапущена: добавлено еще 6 млрд рублей.

Условия выдачи автокредитов с господдержкой в 2020 году почти не изменились. Размер скидок остался фиксированным и все так же составляет 10% и 25% соответственно, а максимальная стоимость приобретаемого в рамках программы автомобиля составляет 1 млн руб. Хотя раньше существовали требования по локализации, которые заключались в оснащении машины российским двигателем или наличии у производителя специнвестконтракта (СПИК), в этом году они заменены на балльную оценку в 1,4 тыс. баллов, отмечает «Коммерсантъ».

В рамках госсубсидирования основные продажи пришлись на Lada, Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen и Skoda.

По остальным маркам лимит в 1 млн руб. достаточен только для самых простых комплектаций, а такие автомобили быстро разбирают и без программ господдержки.

С самого начала возобновления программы было понятно, что 5 млрд рублей для поддержки падающего рынка будет явно недостаточно.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин