Она ехала на прокатном автомобиле, но сотовая связь оказалась слабой и машина отказалась заводиться. В прокатной компании ей предложили переночевать в лесу.

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На первый взгляд, нет более удобного времени для жизни, чем 21-й век. Достаточно посмотреть на ту электротехнику, которая есть в нашем распоряжении: стиральная машина, фен, телевизор, компьютер — и это только то, без чего жизнь сегодня просто невозможна. Что же касается мобильных гаджетов, то непременное условие для их работы — сигнал. А теперь представьте, что связь потеряна.

Журналистка The Guardian Кари Пол рассказала об этом историю в Твиттере. Она арендовала автомобиль через приложение Gig (стартап совместного использования автомобилей), в субботу утром с помощью приложения на телефоне разблокировала автомобиль и вместе с другом отправилась на выходные в Северную Калифорнию.

Доехали они до места. Сходили на пляж, а по возвращении обнаружили, что со смартфона машина больше не заводится. Произошел сбой в программном обеспечении, удаленно обновить не удается, поскольку сигнал сети слишком слабый. Машину предложили отбуксировать в место, где сотовый сигнал сильнее.

Девушка вызвала эвакуатор, машину отбуксировали в место, где сигнал был получше, но она все равно отказывалась заводиться.

Тогда каршеринговый сервис предложил ей переночевать в лесу и попробовать завести авто на следующее утро. Клиентке идея не понравилась. Только спустя шесть часов нервотрепки, благодаря усилиям двух эвакуаторов и двадцати звонкам в службу техподдержки, машину удалось завести. Проблема действительно оказалась в программном обеспечении. И хотя машину удалось реанимировать, ее нельзя было глушить, потому что она могла вновь не завестись. Пришлось ехать домой без остановок.

Согласно электронному письму от компании, автомобили автоматически синхронизируются через определенное время. Без возможности повторной синхронизации автомобиля менеджеры по обслуживанию не могут удаленно помогать клиентам. Но если сигнала сотовой связи недостаточно, автомобиль не может быть синхронизирован, и чем дольше машина проходит без обновлений, тем более вероятны ошибки подобного характера.

После долгих мытарств журналистка все же доехала до дома. Перед ней в компании Gig извинились, возместили деньги за поездку и выплатили 85 долларов в качестве морального ущерба. Когда на следующий день утром она вышла из дома, оказалось, что машины на месте уже нет. Она вздохнула с облегчением — кто-то другой теперь будет испытывать «умные» технологии.

Тем временем в Яндексе, где любят и разрабатывают новые технологии, проверяют, как работает робот-доставщик.



Фото: Twitter