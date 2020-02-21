Ребятам всего лишь нужна была фотка в Инстаграм, а обернулось все нешуточным иском.

Ричард Стрип отправился на встречу со своими друзьями, а свою Ferrari California оставил у дома родителей недалеко от Сценик-Драйв в Эль-Пасо (штат Техас, США).

На следующее утро родные Стрипа рассказали ему, что накануне вечером они увидели нескольких подростков, которые окружили его Феррари, а когда они вышли из дома, те сразу же побежали к своей машине. Ричард осмотрел автомобиль, капот был покрыт отпечатками ног, царапинами, вмятинами от ботинок — позже выяснялось, что ущерб составил около 6 тысяч долларов. Он пожаловался на это в соцсетях, и всего через 24 часа после публикации о повреждении его машины ему прислали это фото с профилями подозреваемых подростков в Instagram.

Свою машину он, конечно же, узнал, подал заявление в полицию, и сотрудники сняли с кузова отпечатки.

Ричарда страшно расстроила эта история, и дело не в ущербе — человек он вполне состоятельный, но: «Многие из нас усердно работают, чтобы выучиться и получить хорошую работу. Благодаря этому у нас есть возможность купить то, что нам нравится, что мы любим. И вот кто-то может все так легко растоптать ради секунды славы и классных фоток на Ferrari».

Впрочем, один из родителей подростков уже позвонил ему и извинился, сказав, что они соберут деньги, чтобы покрыть убытки, нанесенные их отпрысками.

Особенно нелегко приходится хулиганам, посягнувшим на Теслу.



Фото: Twitter