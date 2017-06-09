За парковку такси во дворах хотят штрафовать. Запрета недостаточно

Сегодня запрет парковки во дворах жилых домов коммерческих автомобилей, например, такси, не предусматривает наказания для их владельцев.

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В новом КоАП будут прописаны штрафы за парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Запрет на стоянку таких автомобилей в жилых зонах, введенный приказом №199 Минтранса, действует с января 2020 года, но штрафы за нарушение пока не предусмотрены, чем и пользуются водители такси и грузовиков.

Оставлять коммерческие автомобили во дворах запрещено «по возвращении из рейса и окончании смены». Это касается грузовиков, такси, автобусов и другого коммерческого транспорта. В Минтрансе подчеркнули, что запрет не распространяется на каршеринг, к которому у жильцов больше всего претензий, связанных с парковкой во дворах.

Новое правило на запрет стоянки коммерческого транспорта во дворах не соблюдается по причине отсутствия наказания.

«Хорошее правило, которое создал Минтранс, по факту не работает», — приводит «Коммерсантъ» слова главы комиссии Мосгордумы по законодательству Александра Семенникова.

Министерство транспорта уже внесло в правительство соответствующий законопроект, согласно которому полиция сможет штрафовать нарушителей, но суммы штрафов пока не называются. Надо полагать, что они будут озвучены в мае 2020 года, когда появится новая редакция КоАП.

Уйти от наказания таксисты и владельцы грузовиков смогут очень просто: заполняя путевые листы на время простоя автомобиля во дворе. Доказать, что машина была оставлена на стоянке на время отдыха водителя, будет практически невозможно.

«Как определять, что у водителя закончена смена, как понять, профессиональный ли он перевозчик? Понадобится много проверок для фиксации правонарушения. Урегулировать ситуацию во дворе будет сложно», — отметила представитель департамента транспорта Москвы Мария Майорова.

Проблемы же парковки каршеринга, равно как и несоблюдение ПДД, вызваны теми, кто пользуются подобными услугами.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин