Женевский автосалон под угрозой срыва: все из-за коронавируса

Организаторы автошоу внимательно следят за обстановкой, готовясь в любой момент объявить о своем решении.

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Женевский автосалон является важным событием в европейском автомобильном календаре, которое привлекает автобренды и любителей автомобилей со всего мира, здесь можно увидеть последние модели и узнать о новейших технологиях. И вот ключевое событие в европейском автомобильном календаре может оказаться под угрозой срыва в связи с распространением вируса. В этом году Женева готовится принять 600 000 посетителей автосалона с 3 по 15 марта, но распространение Covid—19 уже вынудило отменить Mobile World Congress, ярмарку технологий в Барселоне и Пекинский автосалон.

В компаниях Mercedes-Benz, Daimler, Audi и Renault ответили The Guardian, что они все еще планируют присутствовать на автофоруме, так же как и британские Aston Martin и Bentley.

Пресс-секретарь шоу ответила, что «пока она работает в обычном режиме», добавив, что менее 1% посетителей были за пределами Европы. В Швейцарии уже зарегистрирован один случай коронавируса, но ограничений на въезд в страну нет.

Организаторы шоу проведут дополнительную уборку и дезинфекцию, сделав упор на зоны общественного питания, туалеты и поручни. Также будет проводиться информационная кампания, в ходе которой персонал и посетителей автосалона проинформируют о том, как снизить вероятность заражения.

Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, которому позже присвоили имя Covid—19, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в центральном Китае — в 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. На сегодняшний день насчитывается 81 005 заболевших, 30 109 человек поправились, 2762 спасти не удалось. В Европе наибольшее распространение вирус получил в Италии, где выявлено заболевших 322 человека, летальных исходов — семь.

Мегаполис Ухань в центре КНР мгновенно оказался в центре мирового внимания, но вовсе не как средоточие китайского автопрома, а из-за вируса 2019-nCoV, напоминает наш автор.

Фото: EPA/TASS

