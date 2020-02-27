Владимир Путин велел разобраться с аварийностью такси

Рост числа аварий с участием автомобилей такси был замечен президентов России, который потребовал у МВД и Минтранса разобраться с проблемой.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на растущее количество ДТП с участием такси на фоне снижения аварийности в 2019 году. Он отметил, что необходимо найти пути и механизмы решения проблемы, а заняться этим поручил МВД и Минтрансу.

«Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси», — приводит ТАСС высказывание Владимира Путина.

Также глава государства обратил внимание ведомств на то, что число жертв в авариях с автомобилями такси выросло на треть, а количество раненых увеличилось в полтора раза. Президент не стал давать рекомендации МВД и Минтрансу, на что именно стоит обратить внимание, но проблема должна быть решена.

Следует отметить, что данная проблема назревала давно — с приходом в сферу такси агрегаторов и распространением схемы аренды автомобилей такси их водителями. Именно высокая стоимость аренды называется основной причиной снижения качества работы водителей и приход в сферу пассажироперевозок людей с низким уровнем подготовки. Водители жалуются и на высокие расценки услуг агрегаторов, которые забирают до 30% прибыли.

Как отметила член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, чтобы расплатиться за аренду автомобилей, таксистам приходится работать сверхурочно. Постоянные переработки приводят к хронической усталости и невниманию водителей.

Некоторым людям хотят запретить работать в такси. Например, иностранцам и имеющим судимость.

Фото: Татьяна Флегонтова/ТАСС