Сегодня, в 9:36 Владимир Путин велел разобраться с аварийностью такси Рост числа аварий с участием автомобилей такси был замечен президентов России, который потребовал у МВД и Минтранса разобраться с проблемой.
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Президент России Владимир Путин обратил внимание на растущее количество ДТП с участием такси на фоне снижения аварийности в 2019 году. Он отметил, что необходимо найти пути и механизмы решения проблемы, а заняться этим поручил МВД и Минтрансу.
«Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси», — приводит ТАСС высказывание Владимира Путина.
Также глава государства обратил внимание ведомств на то, что число жертв в авариях с автомобилями такси выросло на треть, а количество раненых увеличилось в полтора раза. Президент не стал давать рекомендации МВД и Минтрансу, на что именно стоит обратить внимание, но проблема должна быть решена.
Следует отметить, что данная проблема назревала давно — с приходом в сферу такси агрегаторов и распространением схемы аренды автомобилей такси их водителями. Именно высокая стоимость аренды называется основной причиной снижения качества работы водителей и приход в сферу пассажироперевозок людей с низким уровнем подготовки. Водители жалуются и на высокие расценки услуг агрегаторов, которые забирают до 30% прибыли.
Как отметила член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, чтобы расплатиться за аренду автомобилей, таксистам приходится работать сверхурочно. Постоянные переработки приводят к хронической усталости и невниманию водителей.
Фото: Татьяна Флегонтова/ТАСС
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