Эпическая реклама Volvo: башня из 4 грузовиков и президент

Производитель грузовиков знает, как делать эпическую рекламу. Казалось бы, после шпагата Ван Дамма уже ничем не удивить. Оказалось — еще можно!

«В фильме „Башня“ мы запускаем четыре новых грузовика, ставя их друг на друга. Величественная „башня“ проезжает по таинственному ландшафту, и на вершине ее можно увидеть Роджера Альма, президента Volvo Trucks, в неожиданной роли», — говорится в предисловии к ролику шведского производителя тяжелой техники.

Чтобы продемонстрировать мощь четырех новых автомобилей, Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX поставили друг на друга. А президент компании Роджер Альм встал на вершину башни.

«Я люблю широкий обзор, но съемка с вершины башни из грузовиков стала для меня весьма необычным опытом. Скажу просто, у меня есть определенное уважение к большим высотам», — признался после съемок Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

Около месяца потребовалось на то, чтобы спроектировать и построить башню и обеспечить безопасность трюков. Это стало возможным благодаря тому, что мощный грузовик Volvo FMX и его новая 38-тонная платформа способны выдерживать вес других транспортных средств. Но для этого потребовались постоянная скорость и определенное направление, что было достигнуто с помощью технологии «Volvo Dynamic Steering» и навыков квалифицированного водителя грузовиков. Большегрузы были соединены друг с другом специальными стальными рамами, а сама укладка производилась с помощью тяжелого автокрана.

Фильм был снят в Швеции в конце 2019 года на полигоне под Гетеборгом. И башня грузовика, и большинство визуальных эффектов, включая дым и свет, реальны. Как шла подготовка к съемкам, показано в фильме «За кулисами».

Пользователи высоко оценили новую творческую работу маркетологов Volvo. «Вольво и Голливуд сливаются», — пишет один из пользователей. А другой отмечает, что следующий ролик обязан быть еще круче: «Теперь вам, ребята, нужны две подобные установки, чтобы они двигались вместе, а Ван Дамм делал свой эпический шпагат, держа на плечах Роджера Альма».

Для тех, кто забыл, даем ссылку на «Эпический шпагат Ван Дамма». Все-таки этот шедевр пока превзойти не удалось.

Видео: Volvo