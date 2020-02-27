Классовое самосознание: водители дорогих автомобилей реже пропускают пешеходов

Исследование, проведенное американским аналитиками, показало, что каждая тысяча долларов, приплюсованных к цене бюджетного втомобиля, уменьшает вероятность его остановки перед пешеходным переходом на 3%.

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Исследователи наблюдали за сотнями автомобилей на оживленных перекрестках с пешеходными переходами в Америке, где, согласно закону, транспортные средства обязаны останавливаться. Они обнаружили, что владельцы менее дорогих автомобилей охотнее останавливаются для пропуска пешеходов по сравнению с более дорогими автомобилями. В среднем стоимость остановившегося автомобиля составляла 5900 долларов США (4560 фунтов стерлингов), в то время как стоимость автомобиля, который не пожелал останавливаться, составляла, опять же в среднем, 8000 долларов США.

Это исследование было опубликовано в американском журнале транспорта и здравоохранения и первоначально было нацелено на изучение связи рассовой нетерпимости и предвзятости по признаку пола с уровнем несчастных случаев с пешеходами, но хотя какая-то связь и была обнаружена в этих областях, она не оказалась статистически значимой. Вместо этого ученые выявили иную, но очень важную связь — данные показали, что цена автомобиля становится основным параметром вероятности того, что его водитель остановится для пропуска пешеходов. Также исследование показало, что на каждую 1000 долларов, приплюсованных к стоимости бюджетного автомобиля, вероятность того, что водитель остановится, падает на три процента.

Объясняя, этот феномен, доктор Кортни Кохенур из Университета Невады (Лас-Вегас), которая возглавляла исследование, отметила, что происходит это потому, что водители бюджетных автомобилей могут с большей вероятностью сопереживать людям, которые идут пешком. «Более низкая способность интерпретировать мысли и чувства других людей наряду с чувствами собственного превосходства и нарциссизма может привести к отсутствию эмпатии к пешеходам у представителей более высокого социально-экономического статуса, а это, в свою очередь, приводит к нежеланию их пропускать», — сделала вывод доктор наук.

В этом исследовании попытались разобрать, для чего люди покупают дорогие и статусные автомобили.

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