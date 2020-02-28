Водитель такси отказался везти ребенка без детского кресла, пассажиру это не понравилось, и он полез в драку.

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Еще не забылась история с фитнес-тренером, устроившей безобразную истерику водителю такси, как произошел новый случай хамского поведения пассажира. Причем если в прошлый раз все было не вполне однозначно, тот тут водитель «получил» в буквальном смысле за то, что не хотел нарушать правила дорожного движения. Случилось это в Саратове, и видео, при желании, можно найти на Ютюбе.

События, о которых рассказывает сам таксист, разворачивались следующим образом. Водитель приехал на вызов, и в машину села семья с пятилетним ребёнком. Вызов такси был сделан через агрегатор «Яндекса», но почему-то не выбран тариф «Детский». Как пояснил таксист, если бы они это всё-таки сделали, поездка была бы дороже всего на 40 рублей.

Детей до семи лет можно перевозить только на детском кресле, но у водителя его в машине не было, и он наотрез отказался везти пассажиров. Отец ребенка начал агрессивно настаивать на том, чтобы таксист ехал. Его жена, в качестве аргумента, сказала, что они «сюда приехали без кресла и проблем не было».

Таксист оказался упертый, ехать не желал, конфликт усугубился тем, что агрегатор списал с пассажиров деньги за поездку, а водитель отказался возвращать их, сославшись на то, что сумму забрал агрегатор. Они же, ничего не понимая в том, как устроен этот бизнес, во всем стали винить таксиста, и мужчина-пассажир набросился на него со спины, ударил, а самые «ласковые» слова, которые он произнес, были: «Ты чё, попутал что ли? Конь педальный!». Похоже, эта фразочка теперь тоже станет мемом.

В итоге, испорченное у обоих сторон настроение, разбитые очки, а водитель готовит, по его словам, заявление в полицию. Для себя он сделал один вывод: когда пассажиры садятся в машину, нужно быть непристегнутым. Потому что будучи стянутым ремнем он не смог ответить хулигану и чувствовал себя совершенно беззащитным.