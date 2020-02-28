Суды стали реже лишать водителей прав

Опубликованная статистика выписанных в 2019 году штрафов выявила интересную тенденцию: лишать прав стали реже. И это при росте числа направляемых в суды дел.

В 2019 году российским автомобилистам было выписано рекордное количество штрафов на рекордную же сумму, что произошло благодаря увеличению количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При этом, кажется, сами инспекторы стали работать не так профессионально, как раньше, что вызвано, скорее всего, сокращением штата, проведенным в 2018 году.

Согласно опубликованной статистике, производство по многим административным делам, направляемым Госавтоинспекцией в суды, прекращается. Так в 2019 году ГИБДД прекратила 41 700 дел, что на 8% больше, чем годом ранее.

Следует отметить, что и лишать водительских прав людей стали значительно реже. В 2019 году пешеходами стали 354 500 человек. Это на 15% меньше, чем в 2018 году. На 6,4% снизилось также число административных арестов (до 144 700).

При этом отмечается рост количества дел, передаваемых в суды инспекторами. Всего в суды было направлено более 1,66 млн дел, что на 2,2% больше, чем в 2018 году, когда штат ГИБДД был больше. Возросшая нагрузка на инспекторов дала о себе знать — качество материалов составляемых дел ухудшилось.

«Улучшением качества работы судов это объяснить нельзя. Скорее всего, просто ухудшилось качество материалов, которые готовят инспекторы для судов, что приводит к формальному прекращению дел. Это ожидаемый эффект от сокращения штата ГИБДД в 2018 году — сотрудников стало меньше, но работы не убавилось», — приводит «Коммерсантъ» мнение юриста и адвоката движения «Свобода выбора» Сергя Радько.

В данный момент ведется подготовка новой редакции КоАП, которая вызвала волну возмущения. В результате Минюст обещал пересмотреть правки.

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