Kia объявила цены на обновленный Ceed — журнал За рулем

Kia объявила цены на обновленный Ceed

В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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29 февраля 2020 года начались продажи обновленного семейства Kia Ceed — хэтчбека, универсала и ProCeed с кузовом shooting brake.

Обновление коснулось уровня комплектаций автомобилей, что не во всех случаях отразилось на их стоимости. Например, в комплектациях Luxe и Prestige 7-дюймовый монитор заменили на дисплей диагональю 8 дюймов, что не повлияло на цену машин. Комплектация Premium получила компактную цифровую 4,2-дюймовую панель приборов, а в комплектации Premium+ на центральной консоли появились 10,25-дюймовый сенсорный экран и цифровая панель приборов Supervision диагональю 12,3 дюйма, аналогичная той, которой оснащается седан Kia K900.

Из модельного ряда исчезли комплектации Classic, оснащаемые 1,4-литровым двигателем и механикой, а также комплектаций Luxe и Prestige, которые поставлялись с мотором объемом 1,4 литра и роботом. Теперь самой доступной версией стала машина в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором и механикой.

Следует отметить, что Kia прекратила установку в автомобили Ceed AUX-порта, который в современном автомобиле уже почти не используется.

Цены на обновленные комплектации Kia Ceed

Комплектация

Kia Ceed

Kia Ceed SW

Kia ProCeed

1,6 Comfort 6MT

1 129 900 руб.

1 169 900 руб.

1,6 Comfort 6AT

1 169 900 руб.

1 209 900 руб.

1,6 Luxe 6AT

1 229 900 руб.

1 269 900 руб.

1,6 Prestige 6AT

1 304 900 руб.

1 354 900 руб.

1,6 Premium 6AT

1 424 900 руб.

1 494 900 руб.

1,4 T-GDi Premium 7DCT

1 494 900 руб.

1 564 900 руб.

1,4 T-GDi Premium+ 7DCT

1 614 900 руб.

1 684 900 руб.

1,4 T-GDi 7DCT GT Line

1 559 900 руб.

1,6 T-GDi 7DCT GT

2 019 900 руб.

Kia объявила цены на обновленный Ceed

В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки.

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  • В Европе продаются и интересные гибридные версии модели Ceed, которые в России, из-за высокой стоимости, особым спросом не пользовались бы.

Фото: Kia

Kia объявила цены на обновленный Ceed

В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки.

Kia объявила цены на обновленный Ceed — фото 1088484Kia объявила цены на обновленный Ceed — фото 1088483Kia объявила цены на обновленный Ceed — фото 1088482Kia объявила цены на обновленный Ceed — фото 1088481Kia объявила цены на обновленный Ceed
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Отзывы о Kia Ceed (7)

Kia 2015 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 — полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

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