Kia объявила цены на обновленный Ceed
В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки.
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29 февраля 2020 года начались продажи обновленного семейства Kia Ceed — хэтчбека, универсала и ProCeed с кузовом shooting brake.
Обновление коснулось уровня комплектаций автомобилей, что не во всех случаях отразилось на их стоимости. Например, в комплектациях Luxe и Prestige 7-дюймовый монитор заменили на дисплей диагональю 8 дюймов, что не повлияло на цену машин. Комплектация Premium получила компактную цифровую 4,2-дюймовую панель приборов, а в комплектации Premium+ на центральной консоли появились 10,25-дюймовый сенсорный экран и цифровая панель приборов Supervision диагональю 12,3 дюйма, аналогичная той, которой оснащается седан Kia K900.
Из модельного ряда исчезли комплектации Classic, оснащаемые 1,4-литровым двигателем и механикой, а также комплектаций Luxe и Prestige, которые поставлялись с мотором объемом 1,4 литра и роботом. Теперь самой доступной версией стала машина в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором и механикой.
Следует отметить, что Kia прекратила установку в автомобили Ceed AUX-порта, который в современном автомобиле уже почти не используется.
Цены на обновленные комплектации Kia Ceed
|
Комплектация
|
Kia Ceed
|
Kia Ceed SW
|
Kia ProCeed
|
1,6 Comfort 6MT
|
1 129 900 руб.
|
1 169 900 руб.
|
−
|
1,6 Comfort 6AT
|
1 169 900 руб.
|
1 209 900 руб.
|
−
|
1,6 Luxe 6AT
|
1 229 900 руб.
|
1 269 900 руб.
|
−
|
1,6 Prestige 6AT
|
1 304 900 руб.
|
1 354 900 руб.
|
−
|
1,6 Premium 6AT
|
1 424 900 руб.
|
1 494 900 руб.
|
−
|
1,4 T-GDi Premium 7DCT
|
1 494 900 руб.
|
1 564 900 руб.
|
−
|
1,4 T-GDi Premium+ 7DCT
|
1 614 900 руб.
|
1 684 900 руб.
|
−
|
1,4 T-GDi 7DCT GT Line
|
−
|
−
|
1 559 900 руб.
|
1,6 T-GDi 7DCT GT
|
−
|
−
|
2 019 900 руб.
Kia объявила цены на обновленный Ceed
В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки. Kia объявила цены на обновленный Ceed
Фото: Kia
Kia объявила цены на обновленный Ceed
В продажу поступило обновленное семейство Kia Ceed, которое уже доступно к заказу у официальных дилеров марки. Kia объявила цены на обновленный Ceed
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