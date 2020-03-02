Сегодня, 2 марта, в России начались продажи компактного кроссовера Kia Seltos по цене от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.

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Российским покупателям новый Kia Seltos будет предлагаться в двадцати вариантах. В частности, автомобиль получил три бензиновых двигателя и четыре трансмиссии на выбор. Кроме того, приобрести можно как переднеприводную, так и полноприводную модификацию. Кроме того, кузов автомобиля может окрашиваться в 14 цветов.

Стоимость новинки составляет от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. В компании рассказали об уникальном предложении на покупку Селтоса, которое будет действовать только до конца марта 2020 года. Эта программа, получившая название «Пакет плюс», включает в себя полис КАСКО на три года и три бесплатных ТО в официальных сервисах. Таким образом, выгода по программе составляет до 45 000 рублей.

Kia Seltos собирается в России — на калининградском заводе «Автотор». Как и на другие модели бренда, на кроссовер распространяется 5-летняя гарантия, ограниченная по пробегу до 150 000 км.

Также компания Kia готовит к продажам обновленный Kia Rio.

Фото: Kia