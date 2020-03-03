Новые модели VW: смотрите в прямом эфире из Женевы

Это новые Touareg R1 и спортивные версии Golf.

Материалы по теме Следите за трансляциями: Женевский автосалон — в интернете

После отмены Женевского автосалона компания Volkswagen решила представить подготовленные к автовыставке новинки в рамках онлайн-трансляции: это Touareg R и спортивные версии Golf GTI.

Ральф Брандштеттер, главный исполнительный директор марки Volkswagen, и доктор Франк Вельш, член правления Volkswagen Passenger Cars, отвечающий за техническое развитие, расскажут о новом Touareg R с технологией plug-in hybrid и восьмом поколении Golf GTI.

Новый VW Touareg R вместо прежнего 5-литрового двигателя V10 TDI получил гибридную силовую установку, состоящую из 3-литрового бензинового мотора V6, электродвигателя и литий-ионного аккумулятора. Двигатель внутреннего сгорания имеет мощность 335 л.с., в то время как электродвигатель добавляет еще 134 л.с. В итоге кроссовер получил мощность 456 л.с. и 700 Нм, а до скорости 100 км/ч гибридная версия Touareg разгоняется за 5 секунд. Для сравнения, другая мощная версия Touareg, оснащенная 4-литровым двигателем V8 TDI, имеет мощность 416 л.с. и 900 Нм.

Со слов представителей компании, турбодвигатель нового Golf GTI «превзойдет ожидания». Его мощность должна составить около 250 л.с.

Смотрите онлайн-трансляцию мировых премьер из Женевы здесь и сейчас (начало в 16:00 по московскому времени):

Ожидалось, что в Женеве также будет представлен обновленный VW Tiguan.

Фото, видео: Volkswagen