Ребенок за рулем Subaru WRX S4? Наша полиция спокойна!

В соцсетях появилось видео из Владивостока, на котором чрезвычайно юный водитель управляет спорткаром без номеров.

Автор видео догоняет спортивный седан Subaru WRX S4: автомобиль без номеров, а за рулем сидит мальчик. Чтобы достать до педалей, придвинул кресло практически вплотную. Все решили, что ему от силы лет десять, и он действительно на столько выглядит! Водители обратили на это внимание полиции, та начала проверку.

Выяснилось, что за рулем 18-летний житель Владивостока Никита, а водительское удостоверение он получил в октябре 2019 года. Никита постоянно сталкивается с тем, что его принимают за ребенка, и не обижается. Наоборот, даже на своей страничке в Инстаграм написал: «Тот Самый Парень на Subaru Wrx». Он работает и заочно учится. А в тот день, когда его «застукали» на дороге за рулем, вез бабушку в поликлинику. Так что в целом обычный парень. Просто выглядит слишком молодо, но это, к сожалению, временно.

Танцы за рулем автомобиля? Такое тоже бывает!



Видео:YouTube