Kia Seltos в России, США и Корее: сравнили цены

В России начались продажи нового кроссовера Kia, который заметно отличается от версий для других стран.

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Стоимость предлагаемого в России кроссовера Kia Seltos, продажи которого только начались, начинается от 1 099 900 рублей. За эти деньги клиент получает переднеприводный автомобиль с 123-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Данная версия оснащается подогревом форсунок стеклоомывателя, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом, фронтальными и боковыми подушками безопасности, аудиосистемой с 3,8-дюймовым монохромном дисплеем и шестью динамиками, кондиционером, передними и задними стеклоподъемниками с электроприводом, мультирулем с регулируемой по высоте и вылету колонкой, а также АБС, системами курсовой устойчивости, помощи при торможении на склоне, помощи при троганье на подъеме, контроля давления в шинах и, конечно же, ЭРА-ГЛОНАСС.

Сравнивая автомобиль с версиями для других рынков, обнаруживаем, что ни в США, но в Южной Корее 1,6-литровый атмосферный двигатель не предусмотрен. Поэтому нам остается сравнивать схожие версии автомобилей.

В Южной Корее самая доступная по цене версия кроссовера стоит от 19 650 000 вон. В переводе на российские деньги получается примерно 1 095 312 рублей — цена сопоставима с начальной в России, но за эти деньги автомобилисты Южной Кореи получают совсем другой кроссовер. Он оснащен турбированным двигателем 1.6 T-GDI, 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также селектором режимов движения, системой предупреждения фронтальных столкновений, системой мониторинга состояния водителя, автоматическим дальним светом и адаптивными фарами, шестью подушками безопасности, датчиками давления воздуха в шинах, кондиционером и круиз-контролем.

В России Seltos с турбированным двигателем стоит от 1 789 900 рублей, но оснащается немного богаче: например, имеет систему «старт-стоп» и камеру заднего вида, а также систему полного привода, за которую в Корее просят дополнительные 1 800 000 вон (около 100 000 рублей).

В США самая доступная версия Kia Seltos поставляется с 2-литровым двигателем и стоит от 21 990 долларов (около 1,46 млн рублей). Такой автомобиль оснащается системой полного привода, 18-дюймовыми колесами, аудиосистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном, совместимой с Apple CarPlay. Данная комплектация схожа с той, которая в России стоит от 1 469 900 рублей — цены примерно равны. При этом американские СМИ отмечают, что стоимость Селтоса оказалась достаточно высокой, а значит в США есть более доступные по цене конкуренты.

Подробнее о Kia Seltos можно узнать здесь.

Фото: Kia