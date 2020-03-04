Речь идет о штрафах, вынесенных с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации. При этом не придется даже выходить из дома: ответ на жалобу придет также через портал. Законопроект принят в первом чтении.

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Средства фотовидеофиксации тоже барахлят и ошибаются, поэтому есть риск вынесения необоснованных решений о привлечении к административной ответственности. Чтобы облегчить автовладельцам обжалование штрафов, это разрешат делать через портал госуслуг.

Для этого примут соответствующие поправки в КоАП, а авторами инициативы стала группа депутатов от «Единой России» во главе с зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэлем Марданшиным. Понадобится также принять постановление правительства, уточняющее, что получение штрафа на портале госуслуг является «юридически значимым действием».

Госдума уже рассмотрела законопроект об обжаловании штрафов через портал госуслуг в первом чтении. Жалобу можно будет направить в ГИБДД, суд или в другой орган, приложив необходимые фотографии и видеоматериалы, сообщает «Коммерсант».

Сейчас для обжалования штрафов ГИБДД нужно зайти в отделение или выслать заявление почтой. Правда, в Москве для отмены штрафа за парковку можно направить «Администратору московского парковочного пространства» фотографию заявления через сайт.

Если поправки примут, через десять дней после публикации закона граждане смогут обжаловать через портал штрафы в ГИБДД и в судах первой инстанции, затем — ранее вынесенные решения в остальных судах, а также региональные штрафы, например постановления за парковку на газоне.

В прошлом году ГИБДД вынесла более 142 постановлений о штрафах, из них 120 млн с помощью камер. Обжаловано было около 500 тыс., 235 тыс. административных дел отменено инспекторами, более 16,6 тыс.- судами.

Ко второму чтению документ доработают и, возможно, перенесут действие федерального закона с 1 марта 2020 года на более поздний срок.

Депутатам, видимо, удалось преодолеть сопротивление правительства, которое противилось этой инициативе, отмечая, что не все граждане зарегистрированы на портале госуслуг.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС