Речь идет о штрафах, вынесенных с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации. При этом не придется даже выходить из дома: ответ на жалобу придет также через портал. Законопроект принят в первом чтении.
Убедиться в исправности катушки можно только с помощью специальных устройств. Однако для этого не обязательно ехать на СТОА или приобретать дорогие приспособления. «За рулем» рассказывает, как провести диагностику, используя бюджетное оборудование.
При покупке машины обращайте внимание не только на ее возраст, «начинку» и техническое состояние, но и на цвет кузова. Он может увеличить или сократить срок продажи авто, когда вы решите с ним расстаться.