Мировая премьера нового седана Genesis должна была пройти в Женеве. Но выставку отменили, и дата презентации была перенесена.

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Компания Genesis опубликовала фотографии нового седана G80 на своей официальной страничке в Instagram, сопроводив снимки сообщением «следите за обновлениями». Следует полагать, что в ближайшее время будет объявлен день премьеры автомобиля. Пока же корейский автопроизводитель предоставил возможность как следует рассмотреть седан снаружи и внутри.

Дизайн седана схож с дизайном кроссовера GV80, основным мотивом которого стали двойные линии. Также автомобиль получил массивную решетку радиатора, как у более дорогого седана G90. В профиль автомобиль отдаленно похож на новый Hyundai Sonata, но без спорных элементов дизайна.

Внутри G80 кажется точной копией кроссовера GV80. На центральной консоли с вставками из ясеня установлен 14,5-дюймовый сенсорный дисплей, а отделка салона выполнена в контрастных цветах.

Седан построен на той же платформе, что и кроссовер GV80, и хотя Genesis еще не публиковал информацию о двигателях и коробках, можно предположить, что G80 получит либо 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, либо 3,5-литровый мотор V6, как и кроссовер.

Genesis опубликовал фото G80 до премьеры Мировая премьера нового седана Genesis должна была пройти в Женеве. Но выставку отменили, и дата презентации была перенесена. Genesis опубликовал фото G80 до премьеры

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Фото: Genesis