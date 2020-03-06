45 тысяч женщин-водителей ищут работу в России

Чаще всего они предпочитают сотрудничать с агрегаторами такси.

Материалы по теме Женщинам разрешат водить тяжелые грузовики — время изменилось!

С 2017 года число женских резюме по поиску работы в качестве водителя автотранспорта выросло с 7 тыс. до 45 тыс. — то есть более чем в шесть раз, такие данные предоставили «Известиям» специалисты сервиса «Работа.ру».

Что женщин-водителей становится больше, подтвердили и в компаниях-агрегаторах «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Только за последние полгода число представительниц слабого пола за рулем увеличилось почти на треть.

На сервисах по поиску работы регулярно появляются резюме женщин-трактористов, автослесарей, машинистов поезда и крановщиков, боцманов и пилотов. Крановщиц больше всего в Санкт-Петербурге, Челябинской и Свердловской областях. По статистике компании Headhunter, за два последние года в каждом из субъектов было размещено более 200 таких резюме.

Кроме того, с 2021 года вступает в силу новый перечень производств, на которых ограничивается труд женщин. В утвержденном Минтрудом списке осталось около 100 запрещенных профессий вместо 400, которые были ранее. Например, женщинам станут доступны специальности водителя грузовика грузоподъемностью более 2,5 тонн и слесаря по ремонту автотехники.

В целом же специалисты полагают, что овладение женщинами мужскими профессиями выравнивает гендерное неравенство в трудоустройстве и оплате труда и в итоге отражается на качестве их жизни.

Хотя оказывается, сами водительницы не любят женщин за рулем.



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