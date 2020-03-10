Цены на топливо не изменятся — им нефть не указ — журнал За рулем

Цены на топливо не изменятся — им нефть не указ

Эксперты прогнозируют, что стоимость топлива на российских АЗС останется на нынешнем уровне, несмотря на снижение цены нефти.

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Падение рубля, а также правительственные механизмы для регулирования стоимости топлива на розничном рынке России не позволят ценам снизиться, независимо от того, насколько подешевела нефть на мировом рынке.

«Россияне вряд ли почувствуют снижение цены нефти. Низкая цена на нефть нивелируется девальвацией рубля, поэтому внутренние цены на нефтепродукты в России снизятся в лучшем случае на 2–3%, а на заправках и вовсе снижение будет символическое — не более 0,5%. Такова специфика российской нефтяной отрасли», — приводит ТАСС мнение начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна.

Изменение стоимости топлива возможно только на оптовом рынке, а дополнительную выгоду от этого получат розничные торговцы.

«Если цена опта несколько снизится — подзаработает сбытовой сегмент. Но она не пойдет вниз, этого было бы странно ожидать, но и расти не должна. Я думаю, что она останется примерно на таком же уровне», — отметил старший научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Колпаков.

В плюсе останутся и нефтеперерабатывающие предприятия, которые получат более дешевое сырье и, вероятно, поддержку государства, на которое у них традиционно высокое влияние.

«На этом уровне рынок вполне коррелируется с ценой нефти. Плюс по просьбе нефтяников могут дополнительно девальвировать рубль, поэтому с нефтепереработкой все будет в порядке. У нас такого ужаса, когда нефть дорожала, а рубль дешевел — уже не будет. Другое дело, что может быть еще лучше, если нефтяников будут поддерживать за счет потребителей», — рассуждает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Тем временем депутаты начали выступать с призывами к правительству облегчить налоговую нагрузку на потребителей, которые, как это чаще всего бывает, будут отклонены. В частности, Сергей Миронов заявил о необходимости снижения НДС до 15%.

«Иначе повысятся цены на продукты и товары первой необходимости и мы увидим рост инфляции», — предупредил правительство депутат.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

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