Градиент, фактура, тактильность... — дизайнеры тестируют Volvo

Так мы на машины еще не смотрели. И это странно! Ведь автомобиль — это не только (и даже не столько) двигатель с подвеской, сколько дизайн. Внешность машины либо радует нас много лет, либо мы, взявшись в салоне за ручку двери новой модели, даже не хотим открывать ее — настолько неказисто выглядит эта ручка, что уже неважно, что там внутри будет.