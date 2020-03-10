Автомобили стареют вместе с нами: средний возраст уже 12 лет

В 2009 году средний возраст машины на вторичном рынке составлял 9 лет, а в 2019-м — 12 лет.

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Специалисты изучили изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет, проанализировав базу из 5,3 млн объявлений о продаже на портале Drom.ru. Выяснилось, что в России средний возраст автомобиля на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет, в 2014 году он был равен десяти годам, а в 2009 — девяти.

Впрочем, все зависит от региона, наиболее ветхие машины на вторичке в Еврейской автономной области и Камчатском крае — их средних возраст по 19 лет. Причем если на Камчатке машины сильно «постарели» именно за последние пять лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

В Новосибирской области средний возраст парка подержанных машин составляет 15 лет, в Приморском крае — 14 лет, в Крыму — 13 лет. Моложе всего бэушки в Татарстане — 9 лет и Москве — 10 лет.

Аналитики портала отмечают, что десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56%, сейчас таких машин всего 29%.

Российский авторынок продолжит стареть, нет никаких предпосылок к изменению тенденции. Экономическая ситуация в стране не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на отечественную машину и предпочитают стареющие иномарки.

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране в минувшем году составила 412 тысяч рублей.

Регион Средний возраст в 2009 Средний возраст в 2014 Средний возраст в 2019 Республика Татарстан 8 7 9 Москва 8 6 10 Свердловская область 7 9 11 Республика Крым — 12 13 Приморский край 11 11 14 Новосибирская область 9 11 15 ЕАО 11 16 19 Камчатский край 11 12 19

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Таблица: Drom.ru

