Сегодня, в 13:07 Mitsubishi Outlander 2020: старт производства С нового модельного года интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги устанавливается на всех полноприводных версиях модели. Ранее она была доступна только на Outlander GT.
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Например, в полноприводных версиях появилась интеллектуальная система полного привода В Mitsubishi Outlander 2020 м.г. произошли точечные изменения. S-AWC, которая позволяет более точно входить в повороты и увереннее управлять автомобилем. Теперь в автомобиле устанавливается новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto на 8- дюймовом дисплее. Дисплей стал ярче на 54%, а отклик на команды сократился. В блоке климат-контроля можно управлять температурой при помощи регулятора, добавлена кнопка синхронизации климатических зон.
Пассажирские сиденья стали более комфортными и мягкими, применяется другой материал обшивки, улучшена боковая поддержка. В полноприводных версиях у сиденья водителя появилась электрорегулировка поясничной опоры c диапазоном 22,5 мм.
Цены и комплектации на автомобили 2020 модельного года не изменились.
Кроссоверы — это неженки, полагает автор этой публикации и предлагает им альтернативу... в виде пикапа. Фото: Mitsubishi
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