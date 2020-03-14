Уникальный стеклянный дом на колесах: у него была особая миссия

Стекло было настолько тяжелым, что в подвеске пришлось использовать более мощные и жесткие пружины, чтобы компенсировать крен.

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Огромные стекла и кресла, повернутые к левому окну, интригуют — для чего создавался автомобиль? Несложно догадаться, что из него внимательно рассматривали то, что находилось слева от машины. В основу автомобиля Chuck Wagon лег дом на колесах GMC Motorhome, выпускавшийся с 1972 по 1978 годы. Он оснащался бытовой техникой, мебелью и кроватями.

Данный же экземпляр делался для особой миссии. Он служил передвижным демонстрационным залом, автобусом для деловых экскурсий. Его построили в 1980-х годах по распоряжению дизайнера GM Чака Джордана. Названный в честь него Chuck Wagon оснастили огромным окном на левой стороне автомобиля, а напротив него установили два ряда сидений. Таким образом, разработчикам и руководству GM было удобнее и комфортнее рассматривать полноразмерные глиняные модели и прототипы будущих автомобилей, находящиеся во дворе предприятия. Неужели трудно было пешком пройти? Говорят, погода Мичигана редко это позволяет.

Тогда при проектировании автомобилей создавались полноразмерные модели из глины. В GM они, по мере готовности, размещались на специальном внутреннем дворике за пределами дизайн-студии. Там руководители (или VIP-персоны от поставщиков) и оценивали новинки. В Мичигане погода изменчива и не отличается комфортными условиями: то жара, то дождь, то мороз. Дискомфорт во время осмотров мешал принимать взвешенные решения, да и обсуждения как-то не клеились.

Но как только появился Chuck Wagon, проблема погоды исчезла. Качество Chuck Wagon оказалось исключительным: стекла имели плавный изгиб, который повторял контуры кузова из стекловолокна, сиденья были кожаными. Но стекло было настолько тяжелым, что в подвеске пришлось использовать более мощные и жесткие пружины, чтобы компенсировать крен.

Ездить в таком автомобиле на скорости не только некомфортно, но и опасно. В противном случае, автомобиль, имея стандартный салон минивэна, стал бы подходящим для путешествий по живописным местам.

Сегодня в России продается немало автомобилей для путешествий, семьи и бизнеса. Мы насчитали 11 вариантов.

Фото: Dean’s Garage / Classic GMC Motorhomes